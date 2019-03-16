مواجهات في شوارع باريس

أطلقت الشرطة الفرنسية اليوم السبت الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهري "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس.

وخلافا لمسيرات الأسابيع الماضية أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، إذ كانت تستعمل الغاز في ساعات الليل فقط.

وقال مراسلون إن محتجين بزي أسود ملثمين ولايرتدون سترات صفراء يهددون التجار الذين أغلقوا محلاتهم بتكسير زجاجها وإحراقها، كما هددوا الصحفيين بتحطيم معدات التصوير بذريعة أن الصحفيين لا يقولون الحقيقة، وسط حالة من الهلع في شارع الإليزيه بباريس.

وتجمع اليوم السبت عدد كبير من متظاهري السترات الصفراء مقارنة بالأسابيع الماضية، ومستمرون في رشق الشرطة بما يقع في أيديهم.

ويردد المتظاهرون عبارات بينها: "لم يستجيبوا لنا جزئيا إلا بعد لجوئنا للقوة"... "الشرطة التي تستعمل القوة يجب أن تعامل بالقوة".

وأغلقت جميع المحلات في جادة الإليزيه أبوابها مع انطلاق المظاهرات، ودعت قيادة "السترات" عبر منابرها لتنظيم مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد اليوم و"التعبئة للاحتجاج الكبير المقرر السبت 16 مارس".