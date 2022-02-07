اشتباكات بين الاجهزة الامنية التابعة للاسد بعد خطف واغلاق طرق

افادت مصادر اعلامية في درعا عن اشتباكات عنيفة بين الاجهزة الامنية التابعة لقوات النظام السوري بشار الاسد تخللتها قطع طرق واشعال اطارات

وقال موقع تجمع أحرار حوران ان مسلحين اغلقو أوتوستراد "دمشق - درعا" المحاذي لبلدة صيدا شرقي درعا جنوب البلاد حيث اضرمو النار في الاطارات في اعقاب اعتقال المخابرات الجوية لثلاثة أشخاص من أبناء البلدة.

ونقل الموقع عن مصادر ومراسله في المكان عن استنفار أمني لقوات النظام وانتشار قواته وعرباته المسلحة على طريق الأوتوستراد الدولي عقب إغلاق الطريق من جهة بلدة صيدا.

جاءت هذه الاشتباكات في اعقاب قيام حاجز عسكري للمخابرات الجوية اعتقل كلاً من "أحمد الخضر" و "حامد مدان" المنضوين في مجموعة "عماد أبو زريق" التابعة لفرع الأمن العسكري، والقيادي السابق في الفرقة الرابعة "إبراهيم الشعابين".

وعادت قوات النظام والاجهزة الامنية لتسيطر على المدينة الجنوبية التي تعد مهد الثورة السورية بعد وساطة روسية انتهت بتسليم المدينة وجيوب المعارضة والمقاومة للنظام