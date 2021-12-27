اشتباكات بين قوات موالية لروسيا والمخابرات الجوية في درعا

اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة خربة غزالة في مدينة درعا جنوبي سورية بين فصائل موالية لروسيا مهمتها فرض الامن والامان بموجب الاتفاقيات الاخيرة ، وعناصر من المخابرات الجوية الذراع الامني الضلب لنظام بشار الاسد

الفيلق الخامس يهاجم المخابرات السورية

وقالت مصادر اعلامية في الجنوب السوري ان قوات من الفيلق الخامس التابع للواء الثامن الذي شكلته روسيا بعد عام 2018 على اثر الهدنة في الجنوب السوري وانسحاب القوات المعارضة، قد اقتحمت حاجز اقامته قوات المخابرات الجوية التابعة للنظام السوري واحد اذرعه الامنية المتينة في البلاد.

بداية المناوشات في خربة غزالة

وحسب المصدر فقد اوقف حاجز للمخابرات الجوية على طريق خربة غزالة عنصرا مسلحا اتضح انه تابع للواء الثامن، وطلبت منه ابراز هويته الشخصية، الا انه رفض المثول لاوامرهم، فحدثت مشادات كلامية ما لبثت الا ان تطورت الى عراك بالايدي، حيث طلب العنصر من اصدقائه المساعدة والمساندة والامداد وهو ما كان على الفور، فوصلت القوات المساندة من كافة البلدات المحاذية إلى موقع الحاجز، فيما كانت قوات المخابرات الجوية ايضا بدورها تطلب تعزيزات للوقوف في وجه قوات الفيلق الثامن

القاء اللوم على المخابرات الجوية

وما ان وصل مسؤول حواجز المخابرات الجوية في درعا ويدعى المقدم علاء، حيث اطلع على المشكلة وقام بلوم رئيس الحاجز وهو الرائد طارق، على تعنته وعدم تهاونه مع المواطنين حيث تم حل الاشكال

يشار الى ان مثلث خربة غزالة هو الطريق الذي يعد عصب استراتيجي بين قلب دمشق والاردن وكان طريق السفر والتصدير والاستيراد بين البلدين حتى سنوات الثورة الاولى .