اشتباكات جديدة بين الجيش السوداني والأمن لدى محاولة لفض التظاهرات

اشتباكات جديدة بين الجيش السوداني والأمن

اشتبكت قوة من الجيش السوداني في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء من جديد مع قوة من الأجهزة الأمنية، التي عملت على إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة بوسط العاصمة الخرطوم في محاولة لفض الاعتصام الذي دخل يومه الرابع.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن اقتحمت مقر الاعتصام، وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، لكن قوة من الجيش تبادلت إطلاق النار مع القوة المقتحمة وفتحت أبوابها للمتظاهرين للاحتماء بداخلها.

وإتخذ المتظاهرون منذ السبت الماضي من مقر القيادة العامة للجيش مكانا لتنفيذ اعتصام مفتوح الي حين إسقاط النظام.

د ب أ