اشتباكات دامية بين الجيش العراقي واحدى عشائر الأنبار بسبب إطار سيارة

قتل جنديان عراقيان واصيب مدنيان في اشتباكات اندلعت بين الجيش ومسلحين من احدى العشائر في محافظة الانبار غربي العراق، بسبب خلاف اشعله إقدام جندي على ثقب إطار سيارة تعود لاحد ابناء العشيرة.

ووقعت الاشتباكات بين الجيش وعشيرة الجغايفة في قضاء هيت بمحافظة الأنبار، وفق ما اوضحه مصدر أمني.

وقال المصدر، إن "ما حدث في هيت هو أن جنديا في الجيش أقدم على ثقب إطار سيارة تعود لشخص من عشيرة الجغايفة كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد في حي البكر التابع لقضاء هيت، الأمر الذي دفع بمالك السيارة إلى الاتصال بأقاربه في المدينة".

واضاف انه بعد وصول اقرباء صاحب السيارة "اندلع اشتباك مسلح أسفر عن مقتل جنديين من الجيش وإصابة مدنيين اثنين من عشيرة الجغايفة".

وتابع المصدر أن "القوات الأمنية قطعت الجسر الوحيد في هيت من الجانبين وطوقت مكان الحادث ومنعت المواطنين من العبور على الجسر، وكذلك تم قطع شارع مستشفى هيت العام ومنعت المواطنين من الوصول إليه".

واشار أن "قوة أمنية من قضاء حديثة توجهت إلى هيت لفض الخلاف وسحب أبناء عشيرة الجغايفة التابعة للقضاء، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين وتقديمهم للعدالة".