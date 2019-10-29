اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والفصائل الموالية لتركيا

قتل ستة من عناصر الجيش السوري في مواجهات، الثلاثاء، مع القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة في شمال شرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقتل خمسة عسكريين من الجيش السوري “بقصف مدفعي” للقوات التركية وفق المرصد، فيما “أعدم” آخر من طرف الفصائل الموالية لتركيا، خلال مواجهات في بلدة الأسدية جنوب مدينة رأس العين قرب الحدود السورية-التركية، بحسب المرصد.

وكانت “اشتباكات عنيفة”، اندلعت بين الجيش السوري والقوات التركية في شمال شرق سوريا للمرة الأولى منذ بدء الهجوم التركي في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر ضد وحدات حماية الشعب الكردية، حسب ما أفاد المرصد، الثلاثاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن القوات التركية شنّت صباحا قصفا مدفعيا على قوات النظام ووقعت “اشتباكات بالرشاشات” على أطراف قرية الأسدية قرب الحدود مع تركيا، مشيرا إلى أن هذا “أول صدام مباشر بين الطرفين” منذ إطلاق أنقرة هجومها لإبعاد الأكراد عن حدودها.