اشتباكات عنيفة بين "فتح" و"حند الشام" بمخيم عين الحلوة

اندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان السبت، على خلفية اعتقال عناصر من حركة “فتح” أحد المطلوبين وتسليمه للجيش اللبناني.

وقات الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ان الاشتباكات التي وقعت بين عناصر من حركة “فتح” وآخرين من “جند الشام” استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف.

واوضحت ان هذا التوتر ياتي “على خلفية قيام عناصر الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة فتح باعتقال المطلوب مصطفى. ف في محلة الطوارئ داخل المخيم، وتسليمه إلى مخابرات الجيش اللبناني”.

وأعلنت الوكالة أنه تم تسجيل “نزوح للأهالي إلى خارج المخيم بعد تدهور الوضع”.

اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة بالقذائف والرشاشات الثقيلة.بين فتح وجند الشام#اول_ بشاءر_ تحرير فلسطين pic.twitter.com/ViGKtbpD6Q — Jeff zayat (@JeffZayat) September 18, 2021

وقال موقع صحيفة "النهار" انه سقط أكثر من 7 جرحى وتمّ تسجيل أضرار مادية في الأبنية والسيارات واحتراق منازل جرّاء الاشتباكات.

واضاف ان النائبة بهية الحريري سلسلة اتصالات مع مسؤولين في قيادة حركة "فتح" والقوى الإسلامية في مخيّم عين الحلوة من أجل تطويق الاشتباكات التي اندلعت ونزع فتيل التفجير.



وقد لمست الحريري لدى الأطراف كافة حرصاً على إعادة الهدوء إلى المخيّم ومعالجة الإشكالات عبر الأطر المشتركة.