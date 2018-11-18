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اشتباكات عنيفة بين "قسد" وداعش شرق الفرات.. والتنظيم يكفر الهاربين

اشتباكات عنيفة بين "قسد" وداعش شرق الفرات.. والتنظيم يكفر الهاربين
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