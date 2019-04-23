اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والجيش الحر في درعا

تشهد مدينة الصنمين في ريف درعا اشتباكات عنيفة بين عناصر القوات الحكومية ومسلحين تابعين للجيش السوري الحر.

وقال مصدر في محافظة درعا، الثلاثاء “هاجمت مجموعات مسلحة حواجز للجيش والشرطة في مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي”. وأكد المصدر أن المسلحين هاجموا حاجز قيطة والسوق والأمن الجنائي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتم الرد عليهم بالأسلحة المناسبة حيث تم قتل وجرح عدد منهم واحتمى عدد منهم بمنازل المدنيين.

من جانبه، أكد مصدر في الجبهة الجنوبية الهجوم على حواجز القوات الحكومية، وقال “قامت مجموعة بمهاجمة القوات الحكومية في الصنمين بشكل مباغت وقتلت وجرحت عددا منهم”. وأضاف المصدر أن “الريف الشمالي الغربي يشهد حاليا حالة استنفار وحظر تجوال تحسبًا لإرسال القوات الحكومية تعزيزات إلى مدينة الصنمين”. وتشهد محافظة درعا عمليات متكررة ضد القوات الحكومية سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى كما قامت القوات الحكومية بمداهمة منازل تعتبرها مواقع لخلايا تابعة للمعارضة.

(د ب أ)