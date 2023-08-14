عاجل: اشتباكات عنيفة في طرابلس.. ما الحكاية؟

شهدت مناطق في العاصمة الليبية طرابلس، في وقت متأخر من مساء الإثنين، اشتباكات عنيفة تخللها استخدام السلاح الثقيل بمختلف أنواعه.

الإشتباكات في العاصمة اندلعت في مناطق عين زارة وطريق الشوك والهضبة الخضراء.

وأعلن ‏آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، اقتحام قوة تابعة للواء 444 قتال لمقر جهاز الردع بمنطقة الداوون في ترهونة.

وقال عمار عبر صفحة جهاز الردع بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "أكثر من 70 آلية طوقت المقر وأجبرتهم على الاستسلام وتم حجزهم واستلام أسلحتهم".

واندلعت المواجهات بين قوات "الردع" و"اللواء 444 قتال"، مما تسبب في تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي، وسط مخاوف من تصاعد رقعة العنف المسلح

