اشتباكات في بونتلاند الصومالية بالتزامن مع بحث برلمانها تمديد ولاية الرئيس

قتل تسعة اشخاص على الاقل في اشتباكات عنيفة اندلعت في جاروي عاصمة اقليم بونتلاند (بنط لاند) الصومالي ذاتية الحكم بالتزامن مع بحث برلمانها تعديلات دستورية من شأنها تمديد فترة ولاية رئيس الاقليم.

ونقل موقع صجيفة "العربي الجديد" عن صحافي في بونتلاند قوله ان الاشتباكات اندلعت بين مسلحين ينتمون الى المعارضة وقوات الامن، وادت الى مقتل 9 اشخاص على الاقل، فضلا عن نزوح العشرات من المناطق القريبة من مواقع القتال في المدينة.

وصوت المشروع لصالح البدء في مناقشة التعديلات المقترحة، وذلك بواقع 34 صوتا مقابل معارضة صوت واحد خلال جلسة قاطعها 31 نائبا يمثلون اقل بقليل من نصف عدد اعضاء البرلمان الاجمالي البالغ 66 نائبا.

وينص المشروع على اجراء تعديل دستوري على فترة ولاية رئيس الاقليم البالغة خمس سنوات، لتصبح سبع سنوات،

وتنتهي فترة ولاية الرئيس سعيد عبدالله دني الذي انتخب عام 2019 في كانون الثاني/يناير المقبل.

وتقضي التعديلات المقترحة كذلك باشراك احزاب جديدة في الانتخابات التي يقتصر حق الترشح فيها على ثلاثة احزاب بموجب الدستور الساري.

بعض الأسلحة الثقيلة التي استخدمتها مليشيات المعارضة في الاشتبكات، سقطت في أيدي القوات الحكومية#بونتلاند https://t.co/R9PaWb26jE — Omar Abdulkadir (@faaruuq202) June 20, 2023

وقال زعيم محلي ان قتالا شرسا اندلع على الفور بعد أن اقر البرلمان البنود المتعلقة بالانتخابات المباشرة والتعددية الحزبية، فيما لا يزالون يناقشون البند المتعلق بتمديد ولاية الرئيس دني، والذي من شانه ان يمنحه افضلية في اي انتخابات مقبلة.

وقال شهود ان مسلحين ينتمون الى قوى المعارضة وعشائر موالية لها عمدوا في وقت سابق الى اغلاق الطرق المؤدية الى العاصمة جاروي، قبل ان تدور اشتباكات بينهم وقوات الامن في مناطق متفرقة من المدينة وكذلك قريبا من مقر البرلمان.

واضاف الشهود ان القتال استخدمت فيه المدافع المضادة للطائرات ومختلف انواع الاسلحة الخفيفة.