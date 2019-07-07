اشتباكات في طرابلس.. والجيش الليبي يستقدم كتائب متخصصة بحرب المدن

اندلعت اشتباكات عنيفة في ضواحى العاصمة الليبية طرابلس منذ ساعات الفجر الأولى الأحد، بحسب مصدر عسكري ليبي.

وقال المصدر إن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم في إطار تحرك لقوات الجيش بمحاور القتال في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس بعد تعزيز قوات الجيش بكتائب متخصصة في حرب المدن، بحسب بيانات عسكرية للجيش الليبي.

ووفقا للمسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، ”دارت اشتباكات بالأحياء البرية ومحاولة الحشد المليشياوي التقدم والقوات المسلحة في الموعد“.

وأوضح أن ”الاشتباكات بين وحدات اللواء 73 مشاة والحشد المليشياوي ما زالت قائمة منذ ساعات الفجر الأولى“

يذكر أن محاور القتال شهدت معارك ضارية منذ بداية الأسبوع الماضي. وكثف الجيش الليبي غارات الطيران خصوصا الليلي حيث قصف ليلة أمس تجمعين كبيرين للميليشيات في منطقتي جندوبة وأبي زيان في ضواحي غريان، ما أسفر بحسب بيانات عسكرية عن تدمير عدد من الآليات وسقوط عشرات القتلى في صفوف الميليشيات.