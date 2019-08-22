اشتباكات قبلية عنيفة في بورتسودان والجيش يتدخل

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل مواطن، وإصابة 58 آخرين، 14 منهم بطلق ناري ببورتسودان، إثر صراع قبلي.

انتشرت قوات من الجيش السوداني الخميس، في شوارع مدينة بورتسودان (شرق)، لاحتواء صراع قبلي أدى إلى مقتل مواطن وإصابة العشرات.

وأفاد شهود عيان أن قوات من الجيش انتشرت في تقاطعات أحياء تفصل بين مناطق إقامة القبيلتين المتصارعتين.

فيما قال مصدر بالمجلس السيادي إن المجلس أرسل وفدا إلى بورتسودان، لتهدئة الأوضاع في المدينة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الوفد سيعمل على احتواء الصراع القبلي هناك.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل مواطن، وإصابة 58 آخرين، 14 منهم بطلق ناري ببورتسودان، إثر صراع قبلي.

وحملت اللجنة، في بيان الجهات الأمنية وحكومة الولاية كامل المسؤولية في حفظ أمن وأمان المواطن، وأخذ كافة الإجراءات والاحتياطات الأمنية الجادة لمنع تكرار هكذا أحداث.

من جانبه، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن أسفه للأحداث الدامية في بورتسودان، والغياب الكامل للأجهزة العسكرية والنظامية والحاكم المكلف ولجنته الأمنية.

وفي مايو/ آيار الماضي، أعلنت السلطات السودانية، مقتل 7 وإصابة 22، في صراع بين قبيلتين بولاية القضارف (شرق).

وسرعان ما انتقل الصراع إلى بورتسودان، في ذات الشهر، قبل أن يتجدد بسبب ندرة المياه في المدينة، لكن المجلس العسكري تدخل وقتها وعقد صلحا بين المجموعات المتصارعة.

