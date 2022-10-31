اشتباكات مسلحة في نابلس.. والإحتلال يتخوف من تصاعد العمليات

شهد مخيم العين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين، اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، التي اعقلت شابين، وفشلت في اعتقال المطلوبين المستهدفين.

وانسحبت قوات الإحتلال، بعد اقتحامها مخيم العين، بأعداد كبيرة، واعتقلت الشاب خليل بسيوني، كما اعتقلت شابين من مخيم بلاطة شرق نابلس، وهما إسلام حشاش، ومجدي حشاش.

كما اقتحمت قوات من الإحتلال، مخيم جنين، واعتقلت أحد الأسرى المحررين، الذين أمضوا في سجون الإحتلال 18 عاما، واستهدفت سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر بالرصاص الحي، حيث أصيب ضابط الإسعاف مراد خمايسة في الساق، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

كما شهدت العديد من مناطق ومدن الضفة الغربية، حملة اعتقالات واسعة، في القدس وقلقيلية والخليل وبيت لحم.

من جهة أخرى أفادت قناة عبرية، بأن الاجهزة الأمنية الاسرائيلية، تلقت نحو 100 إنذار، خلال الأيام الماضية، تفيد باحتمال تنفيذ عمليات ضد جيش الإحتلال والمستوطنين، في الضفة الغربية.

وقالت القناة 12 العبرية: " تراكم الاحداث الامنية في اليومين الماضيين يثير مخاوف لدى المؤسسة العسكرية باحتمال تنفيذ عملية يوم الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل."

وأشارت القناة 12، إلى أن جيش الإحتلال دفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية، إلى مدينة الخليل، التي شهدت مساء السبت عملية في "كريات أربع"، ورفع حالة التأهب في القدس المحتلة، وكذلك فرض الحصار على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع غزة حتى يوم الثلاثاء.