مقتل ستة مسلحين باشتباك مع قوات الامن جنوب غرب القاهرة

أفادت وسائل إعلام محلية الخميس، بأن قوات الامن المصرية اشتبكت الخميس، مع مسلحين في محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة، وتمكنت من قتل ستة منهم واعتقال عدد اخر.

ونقل موقع "المصري اليوم" عن مصادر أمنية إن "الأجهزة الأمنية تعاملت مع بعض العناصر الإرهابية بمحافظة الفيوم ظهر الخميس، واستطاعت القضاء على 6 عناصر بعد تبادل إطلاق النار".

وأوضحت المصادر أن "لمعلومات أكدت تواجد العناصر الإرهابية بأحد الأماكن بمحافظة الفيوم وجرى التوصل لمكان الاختباء والتعامل معهم"

ويأتي الاشتباك بعد بضعة ايام عن الافجار الذي وقع في محيط معهد الأورام وسط القاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة آخرين.

