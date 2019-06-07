اشتباك عنيف بين قوات الامن ومعتمر داخل الحرم المكي

اظهر تسجيل فيديو اشتباكا بالايدي داخل الحرم المكي بين قوات الامن ومعتمر قال ناشر التسجيل انه مصري وحاول السيطرة على سلاح احد رجال الامن.

وفي التسجيل، يظهر معتمر يتحدث مع رجل أمن في الحرم المكي، ويقول له "ولا تقدر تعمل حاجة"، ليرد عليه رجل الأمن بضربه بالرأس، بمساندة رجل أمن آخر، بينما يحاول المتواجدون في المكان إنهاء الشجار.

وتبين اللقطات السريعة ان يد المعتمر كانت تقبض على مسدس رجل الامن.

ولم تصدر إمارة مكة المكرمة بيانا حول المقطع المتداول وما إذا كانت المزاعم المتداولة بشأنه حقيقية أم لا، وما إن كان للواقعة أبعاد أخرى غير الظاهرة في الفيديو.

