اشتباك مسلح بمخيم عين الحلوة بلبنان

أصيب 3 أشخاص في اشتباك مسلح بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بلبنان.

وقال مصدر أن "الإشكال بدأ فرديا قرب مسجد "النور" بين شخص من "آل البحثي" وهو عنصر من قوات الأمن الوطني الفلسطيني وأحد الناشطين الإسلاميين، قبل أن يتطور إلى اشتباك مع حراس مسجد "النور" التابعين للحركة الإسلامية المجاهدة برئاسة الشيخ جمال خطاب، ما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى وتضرر عدد من المنازل والمحال التجارية والسيارات على امتداد الشارع حتى حي الزيب داخل المخيم".

وعلى الفور تدخل الشيخ خطاب والقوى الإسلامية وقيادة حركة فتح والأمن الوطني لتطويق الإشكال، وعقد اجتماع في مسجد "النور" شارك فيه ممثلون عن القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية وجرى فيه الاتفاق على عودة الهدوء ووقف أي استفزاز قبيل عيد الضحى.

وأشار موقع "لبنان 24" إلى أن الهدوء الحذر يسيطر على الشارع التحتاني داخل مخيم عين الحلوة، فيما تستمر الاتصالات من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها، وفتح تحقيق بأسبابه ومعاينة الأضرار وتقييم الخسائر التي وقعت جراءه، ونزع فتيل التوتر داخل المخيم.