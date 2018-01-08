اشتباك يقضي على 8 مسلحين في سيناء

مصرع 8 مسلحين بتبادل إطلاق نار بشمال سيناء

قتل 8 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية، الاثنين، خلال مداهمة خلية إرهابية لتنظيم "أنصار بيت المقدس" داخل أحد مساكن المنطقة الساحلية بحي الريسة غربي مدينة العريش بشمال سيناء.

وقال مصدر أمني إن المسلحين بادروا بإطلاق النار باتجاه القوات خلال المداهمة، فبادلتهم القوات إطلاق النار، مما أسفر عن مصرع 8 مسلحين، وتم ضبط أسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة بحوزتهم وتم التحفظ علي جثثهم للتعرف علي هوياتهم.

وتخوض القوات المصرية حملة أمنية واسعة ضد المتشددين الذين يتحصنون في مناطق بشمال سيناء، واستهدفوا قوات الجيش والشرطة بعمليات إرهابية.