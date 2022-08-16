اشتباه باصابة وزير مصري بنزيف في المخ إثر حادث مروع

قالت وسائل اعلام مصرية ان وزير التنمية المحلية الجديد هشام آمنة تعرض لاصابات خطيرة جراء حادث مروري مروع وقع شمالي البلاد ونجم عن اصطدام جرار زراعي بموكب الوزير.

وأصيب ستة اشخاص اخرين في الحادث الذي وقع بطريق وادي النطرون أثناء ذهاب الوزير إلي مدينة العلمين الجديدة .

ويعاني الوزير من اشتباه في نزيف داخلي بالمخ نتيجة الحادث.

وفي بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها، قالت إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تعرض لحادث مروري بعد ظهر اليوم بطريق وادي النطرون أثناء ذهابه إلي مدينة العلمين الجديدة قادماً من مقر الوزارة بالدقي وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .