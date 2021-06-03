اشتباه بوجود قنبلة على طائرة فرنسية قادمة من تشاد

تحقق السلطات الفرنسية بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس وقال مسؤول ان الطائرة هبطت في مطار "رواسي" دون مشاكل تذكر.

و قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس إن السلطات الفرنسية تحقق في اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن الطائرة هبطت في مطار رواسي في باريس دون أي مشكلات، وتم عزلها.