اشتبكات بالأسلحة الثقيلة في شمال الخرطوم .. وأوضاع كارثية في دارفور

شهدت مناطق شمال الخرطوم بحري، اليوم الأربعاء تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تم استخدام الأسلحة الثقيلة.

يأتي ذلك بعد فترة قصيرة من الهدوء الحذر الذي ساد المنطقة في ثاني أيام الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار.

وتم رصد خروقات واشتباكات متفرقة وتحليق للطائرات الحربية في سماء الخرطوم خلال اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، اليوم الأربعاء، أن عدد النازحين من السودان إلى البلدان المجاورة قد تجاوز 300 ألف شخص حتى الآن.

ووفقًا لما تم ذكره في حسابه على "تويتر"، أشار فيليبو غراندي إلى أن العديد من اللاجئين الهاربين من الصراع في السودان قد عبروا الحدود إلى تشاد ومصر في الأيام القليلة الماضية.

وشدد على أن المساهمات المالية من المانحين في خطة الاستجابة للاجئين لا تزال ضئيلة، وأنه يلزم المزيد من الموارد على وجه السرعة لدعم البلدان المستضيفة للاجئين.

من جانبه أكد رئيس حركة تحرير السودان، مصطفى تمبور، أن الوضع في ولاية وسط دارفور غربي السودان يمر بحالة كارثية.

وأشار إلى أن سلاسل الإمداد الغذائي قد انقطعت تمامًا في مدينة زالنجي.

وقد أوضح تمبور أيضًا حدوث جرائم نهب وقتل واختطاف وسلب في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.