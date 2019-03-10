اشتية رئيسا للحكومة الفلسطينية
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية
كلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ظهر اليوم الأحد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتشكيل الحكومة المقبلة، خلافا لحكومة الحمد الله التي أعلنت استقالتها.
ونقل التلفزيون الرسمي للسلطة أن " أن عباس ابلغ اشتية بقراره ظهر اليوم خلال لقاء بينهما في مقر المقاطعة برام الله".
ونقلت وسائل إعلام إن اجتماعاً عقد مساء أمس، ضم نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس مخابرات السلطة العامة ماجد فرج، للبت في ملفات تكليف رئيس للحكومة، وإعلان صرف رواتب شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد ازدياد السخط والتذمر في الشارع لعدم وجود أي معلومات حول هذه الملفات.
وقبِل عباس استقالة حكومة رامي الحمد الله، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، وشرعت "فتح" منذ ذلك الحين في مشاورات مع الفصائل، بهدف تأليف حكومة تجمع بين الفصائل والمستقلين.
غير أنّ هذه المشاورات لم تكن يسيرة، في ظل رفض الجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية" المشاركة في الحكومة، وفشل إصدار بيان مشترك للفصائل ، خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الروسية موسكو، في منتصف فبراير/ شباط الماضي.
وفي حال قام عباس بتكليف شخصية لتأليف الحكومة، فسيتم بحسب القانون، إمهال الشخص المكلّف ثلاثة أسابيع لتأليف الحكومة، وفي حال تعثّر ذلك يُمنح أسبوعين إضافيين لإنهاء تأليف الحكومة بالتشاور مع الفصائل والقوى الوطنية.
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