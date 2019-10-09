اشتية: ملف "غزة" على رأس أولويات الزيارة إلى مصر

صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، بأن ملف قطاع غزة على رأس أولويات زيارته إلى مصر المستمرة منذ يومين.

وقال اشتية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “تسهيل حياة أبناء شعبنا في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية من عناية صحية وكهرباء وسهولة الحركة، تقع على رأس أولويات زيارتنا إلى مصر”.

وأضاف أن “المعاناة التي تعيشها غزة غير مسبوقة، فهناك 95 في المئة من المياه غير صالحة للشرب، ونسبة البطالة وصلت إلى 55 في المئة والفقر إلى 72 في المئة، والكهرباء متوفرة لنحو 8 ساعات فقط في اليوم”.

وأكد اشتية: “سنبقى أوفياء لأبناء شعبنا أينما تواجدوا، وحريصون على اكتمال المشهد الفلسطيني وأساس هذا المشهد المصالحة الوطنية، مع التأكيد على أهمية دعوة الرئيس (محمود عباس) إلى انتخابات عامة كمخرج لتوحيد شعبنا وإعادة الإشعاع الديمقراطي له”.

ووصل اشتية الإثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد يضم 11 وزيرا، على أن تستمر الزيارة ثلاثة أيام ويتوقع أن يتخللها اتفاقيات تعاون.

وتعد مصر ثالث محطة عربية بعد الأردن والعراق يزورها اشتية برفقة طاقم وزاري خلال ثلاثة أشهر بهدف بحث دعم الاقتصاد الفلسطيني. (د ب أ)