اشتية: نواجه هجمة استيطانية شرسة.. والاحتلال يدمر حل الدولتين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مستهل الجلسة الـ28 للحكومة، الإثنين، إن الفلسطينيين يواجهون هجمة استيطانية شرسة تتمثل بإعلان دولة الاحتلال البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تدمير حل الدولتين.

وأوضح اشتية أن أزمة أموال الضرائب الفلسطينية ما زالت قائمة ولم تحل بشكل نهائي، وأن إسرائيل تواصل احتجاز أموال الأسرى والشهداء، مشددا على أن الحكومة ستبقى وفية لكل الالتزامات، التي تعهد بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأشاد اشتية بالنشاط الوطني الكبير المتعلق بدعم المنتجات الوطنية وتعزيز إستراتيجية الانفكاك عن الاحتلال، وإحلال الواردات سواء من المنتوج الزراعي أو الثروة الحيوانية أو الصناعات الخفيفة وغير ذلك من المنتجات في الأسواق الفلسطينية.

ورحب رئيس الوزراء بالتقدم في التحضير للانتخابات وأكد أن الرئيس يريد لهذه الانتخابات أن تتم، وأن هناك إرادة سياسية لدى القيادة لإجرائها، وقال: “نريد للإشعاع الديمقراطي أن يعود، وأن تتوج العملية الديمقراطية بحوار وطني تحت قبة البرلمان”، لافتا إلى إرسال رسائل عديدة لمختلف دول العالم لأجل التدخل لإنجاز الانتخابات في مدينة القدس أيضا.