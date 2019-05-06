اشتية يطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني

قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، الإثنين، إن حكومته ترحب بأي جهد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدان “اشتية” في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في رام الله، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان ومنع تجدده، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وقال: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتا، وأن يكون حياديا أمام صور الأطفال الضحايا”.

ولفت إلى أن الحكومة تضع إمكانياتها في خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة ستسير مساعدات إغاثية وطبية لغزة.

وشهد القطاع، منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين.

ومنذ ساعات فجر الأحد، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة، حسب الاعلام العبري.