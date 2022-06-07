اشتية يندد بازدواجية المعايير الدولية تجاه ما يحدث في فلسطين

ندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء، بازدواجية المعايير الدولية تجاه ما يحدث في فلسطين على يد الاحتلال الاسرائيلي، وطالب بحماية دولية "جدية" للشعب الفلسطيني.

وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي مع نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد والطاقة روبرت هابيك، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ان "الغضب يسود المزاج العام في فلسطين، بسبب التصعيد الإسرائيلي والفراغ السياسي وازدواجية المعايير الدولية والصمت تجاه ما يحدث في فلسطين، والتبعات الاقتصادية للأزمات الدولية وارتفاع الأسعار".

وأكد ان "فلسطين تستحق أن تكون دولة معترفا بها من المجتمع الدولي، والشعب الفلسطيني يستحق العيش في دولته المستقلة".

وتابع: "نعيش حالة فيها السياسة الإسرائيلية مبنية على سياسة إطلاق النار بهدف القتل، وتمثل ذلك باستهداف العديد من الأطفال وعدد من النساء والصحفيين والأبرياء".

وأكد اشتية أن "الشعب الفلسطيني يعاني تحت الاحتلال وبحاجة إلى حماية دولية جدية له".

وحمّل إسرائيل المسؤولية عن التصعيد، قائلا "نحن نعلم تماما أن الجانب الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد، ونطالب بشكل رسمي المجتمع الدولي بتوفير حماية لشعبنا".

وأضاف: "المنطقة بحاجة الى تدخل أوروبي وألماني ودولي".

إنهاء الصراع هو حل الدولتين

وأشار اشتية إلى أنه تطرق خلال اجتماعه مع نائب المستشار الألماني، إلى العديد من القضايا المتعلقة بالفراغ السياسي (توقف العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين) والحاجة إلى ملء هذا الفراغ، ودور المجتمع الدولي من أجل التخفيف من معاناة الفلسطينيين.

وأضاف: "نحن وألمانيا نقف في موقف ثابت من حماية القانون الدولي وحقوق الإنسان وحل الدولتين على حدود عام 1967".

ومؤخرا تصاعد التوتر في أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واقتحام آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى بمدينة القدس.

وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل/ نيسان 2014، لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل وقف الاستيطان وإطلاق سراح معتقلين قدامى.

بدوره قال الوزير الألماني، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن "موقف ألمانيا من إنهاء الصراع هو حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وأشار إلى أنه ناقش مع اشتية سبل تهيئة الظروف لخلق مسار وحل سياسي للصراع.

وذكر هابيك: "لدينا دعم كبير للمشاريع التنموية في فلسطين، وبحثنا سبل دعم قطاع الطاقة خاصة توفير الطاقة الشمسية في المخيمات الفلسطينية".

وبدأ نائب المستشار الألماني، الاثنين، جولة إلى الشرق الأوسط كانت إسرائيل أولى محطاتها وثم فلسطين وستشمل الأردن كذلك، وتستمر 4 أيام، بهدف إجراء مباحثات حول الطاقة واللاجئين والمناخ، حسب التلفزيون الألماني.