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اشتية: 435 موقعا استعماريا وعسكريا إسرائيليا في الضفة حتى نهاية 2017

اشتية: 435 موقعا استعماريا وعسكريا إسرائيليا في الضفة حتى نهاية 2017
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