اشتية: 435 موقعا استعماريا وعسكريا إسرائيليا في الضفة حتى نهاية 2017

رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف محمد اشتية

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف محمد اشتية السبت عن أن “عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2017 في الضفة الغربية، وصل إلى 435 موقعا منها 150 مستعمرة و116 بؤرة استيطانية”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اشتيه قوله، في تصريح صحافي السبت بمناسبة إحياء ذكرى يوم الأرض، إن استراتيجية حكومته ستقوم على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن أراضيه وموارده، والتصدي للتوسّع الاستعماري الاستيطاني.

وشدّد اشتية على أن “سعي حكومة الاحتلال للسيطرة على أوسع منطقة جغرافية بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، سيقابله تمسك فلسطيني أكبر بالأرض، وتوفير كافة المقومات لتعزيز صمود المواطنين فوق أراضهم والتصدي للهجمة الاستيطانية المستمرة”.

وأضاف: “إسرائيل تقوم بشكل مكثف وممنهج بتهويد مدينة القدس، وقامت مؤخرا بإصدار أوامر ترحيل لـ12 تجمعا بدويا شرقي القدس، وترخيص آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة”.

ودعا اشتية إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض تخليدا لذكرى من ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الأرض، واحتجاجا على قرار الاحتلال مصادرة 21 ألف دونما من أراضي الجليل والمثلث والنقب عام 1976.

وشدد اشتية على “وحدة مصير الشعب الفلسطيني حيثما كان في مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية والاستيطانية”.

(د ب أ)