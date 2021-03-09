اشتيه: سنقاوم فايروس الاستيطان ونلجأ للجنائية الدولية

دعت السلطة الوطنية الفلسطينية ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى لجم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي واكدت نيتها اللحوء الى محكمة الجنائية الدولية

فايروس الاستيطان الاسرائيلي

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء: "إلى جانب مواجهتنا لفيروس كورونا الفتاك، نواجه تصاعدا في فيروس الاستيطان، الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في 23 من الشهر الجاري".

ادانة اخلاء العائلات المقدسية

ودان أشتية "عزم سلطات الاحتلال على إخلاء العائلات المقدسية، سكان المدينة الأصليين، من منازلهم في الشيخ جراح، لصالح المستعمرين الطارئين"، وطالب المنظمات الحقوقية الدولية، بـ"التدخل العاجل لوقف إخلاء المواطنين من منازلهم"، ودعا دول العالم لـ"إدانة تلك المخططات وحمل إسرائيل على وقفها فورا".

أستاذ القانون الدولي د. أحمد أمارة: الولايات المتحدة ستحمي نفسها وإسرائيل من قرارات المحكمة الجنائية الدولية#الخط_الأخضر @Farah_Mariam #التلفزيون_العربي pic.twitter.com/R7DF7TLe5x — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 29, 2019

الجرائم الاسرائيلية

وبخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، جدد رئيس الوزراء الفلسطيني الترحيب بالقرار، وأشاد "بشجاعتها بفتح التحقيق، رغم التحديات التي سبقت وأعقبت إعلانها".

وقال اشتية، إن "قرار المدعية العامة يعكس إيمانها لقيم العدالة والإنصاف التي أنشئت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار بأن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم، ولن يفلت أحد من العقاب، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم".

وشدد على أن فلسطين ستتعاون مع المحكمة وستقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.