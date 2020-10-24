اشتيه يدعو المنظمات الدولية لتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم السبت، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في فلسطين، بتعزيز جهودها في توثيق خروقات الاحتلال بشكل يومي، والعمل على إيجاد معالجة جديدة لمواجهة الحرب التي يشنها الاحتلال على الرواية الفلسطينية.

ودعا اشتية خلال لقائه وفدًا من ممثلي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في فلسطين، إلى التعاون من أجل تعزيز الديمقراطية وتبني برامج مكملة لعمل الحكومة في مختلف المجالات.

وشدد على ضرورة صون الحريات العامة، وحماية المجتمع من أي تسيب أو فلتان، وحماية حقوق المواطنين جميعا.

وأكد أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، داعيا إلى ضرورة توحيد الجهود بين مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، من خلال جسم تنسيقي كي لا يتداخل العمل بينها.

وناقش رئيس الوزراء مع الوفد العديد من القضايا من أبرزها، إجراء الانتخابات، وحالة الطوارئ التي أكد أنها لم تستخدم إلا لمعالجة وضع كورونا، إضافة إلى حفظ حقوق الموظفين.

وأشار اشتية إلى إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، موضحا أن فلسطين تلتزم بالاتفاقيات الموقعة لحماية حقوق الإنسان.