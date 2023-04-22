اصابات باطلاق نار عشوائي في واشنطن

اعلنت مصادر امنية وطبية اميركية عن اصابة 8 أشخاص بينهم طفلة، إثر حادثي إطلاق نار، ليل الجمعة السبت في احد الاحياء الاميكرية ترجح الشرطة أنهما مرتبطان البعض

وقالت الشرطة الاميركية ان الحادثين وقعا في نفس التوقيت تقريبا في مناطق قريبة نم بعضهما في العاصمة الاميركية ولم يسقط قتلى ، واوضحت ان 7 اشخاص اصيبو في شارع ليباوم وإن سيارة سوداء، "عبر بها مطلقو النار عبر الكتلة السكنية وأطلقوا الرصاصات بشكل عشوائي على الناس". كما أفيدت بإطلاق نار آخر بمكان قريب وبفترة زمنية قصيرة، أدى إلى إصابة طفلة 12 عاما بالرصاص بقدميها.

واشارت الى أن معظم المصابين انتقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج بأنفسهم، لكنها لفتت إلى أنه كان هناك بعض الفوضى، بسبب عدد الضحايا وأقاربهم.