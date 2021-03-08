اصابات بانفجار استهدف زائرين شيعة في بغداد

قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء يوم الإثنين، ان ثمة اصابات بانفجارات هزت العاصمة جراء رمي قنبلة "رمانة" على جسر بغداد

8 اصابات في بغداد

وقال بيان من خلية الاعلام الامني أن قنبلة "رمانة" يدوية انفجرت في مكب نفايات قرب جسر الأئمة في بغداد، مما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين دون وقوع قتلى، وفقا للمعلومات الأولية عن الحادث.

وأعلنت الخلية، أن قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، وما زالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم.

وتشهد العاصمة بغداد، توافد آلاف الزائرين سيرا على الأقدام من مختلف مدن البلاد، لإحياء مراسم استشهاد الإمام الكاظم، في منطقة الكاظمية شمالي بغداد وسط تشدد أمني.

مناسبات دينية مكان انفجار الكاظمية

وقع الحادث في منطقة الكاظمية شمال مركز مدينة بغداد، حيث تجرى مناسبات دينية.

وأظهرت لقطات فيديو لمواطنين من موقع الحادث وصول قوات الأمن وسيارات الإسعاف لإغاثة المصابين.

وقال المصدر إن سيارات الإسعاف نقلت عددا من المصابين إلى مستشفى النعمان في منطقة الأعظمية المجاورة.

اغلاق الجسر بعد الانفجار

و أفاد مصدر أمني بقيام قوات الأمن بإغلاق جسر الائمة في بغداد بشكل كامل في أعقاب الانفجار"قوات الأمن أغلقت جسر الأئمة بشكل كامل وتمنع عبور الزوار عليه".

وأضاف أن قوات الأمن تقوم بتفتيش الجسر تحسباً من احتمال وجود مواد خطرة.

وأضاف أن الهجوم استهدف الزوار المتوجهين سيرا على الأقدام نحو الكاظمية لتأدية زيارة دينية، ما تسبب بإصابة 10 أشخاص بجروح بينهم نساء.

وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية ألقت القبض على احد المشتبهين بهم برمي الرمانة بالقرب من ابو حنيفة النعمان.

ويربط جسر الائمة بين منطقتي الكاظمية والاعظمية، ويسلكه الزوار الشيعة في هذه الأيام لتأدية زيارة الكاظم التي توافق الأربعاء المقبل.