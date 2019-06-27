اصابات بانفجار على أوتوستراد المزة بدمشق

أفاد مصدر أمني لمراسل وكالة "سبوتنيك" في دمشق أن انفجارا وقع على المدخل الغربي للعاصمة السورية دمشق (طريق بيروت دمشق)، صباح اليوم الخميس، وأسفر عن جرح شخص وأضرار محدودة بالممتلكات.

وكشف المصدر الأمني لـ"سبوتنيك" بأن العبوة تم زرعها أسفل السيارة الخاصة، وأدى الانفجار إلى إصابة فتاة بجروح، حيث تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة كانت تستهدف سيارة الصحفي السوري طالب ابراهيم الذي لم يصب بالعمل الإرهابي واقتصر الانفجار على إصابة طفيفة لزوجته التي كانت تقود السيارة خلال قيامها بنقل ابنها إلى المدرسة.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، صباح اليوم الخميس، أن الانفجار الإرهابي استهدف سيارة بعبوة ناسفة على أوتستراد المزة في دمشق.