اصابات بانفجار في حافلة ركاب بمدينة حمص

قوات روسية في حمص

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن ستة أشخاص أصيبوا الثلاثاء في انفجار على متن حافلة تقل ركابا بمدينة حمص التي تسيطر عليها الحكومة.

ونقلت الوكالة عن قائد قوة الشرطة في حمص قوله إن ستة مدنيين أصيبوا في انفجار قنبلة داخل حافلة في حي الزهراء.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تفجيرات كانت قد وقعت في مدن تسيطر عليها الحكومة العام الماضي بما في ذلك العاصمة دمشق كما وقع انفجار مشابه في حافلة في حمص منتصف شهر مارس آذار.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام التي يقودها مقاتلون كانوا على صلة بتنظيم القاعدة المسؤولية عن بعض الهجمات المميتة.

وعرضت قناة الإخبارية الرسمية السورية صورا لحافلة بيضاء صغيرة قالت إن أضرارا لحقت بها بسبب القنبلة.