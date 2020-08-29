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اصابات بانفجار قنبلة في ميناء طرابلس اللبناني

منشور 29 آب / أغسطس 2020 - 08:26
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت مصادر اعلامية رسمية لبنانية ان شخصين على الاقل اصيبا بانفجار قنبلة يدوية في منطقة الميناء في طرابلس شمال البلاد

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