اصابات في حادث دهس لمسيرة السترات الصفراء

تستمر في باريس التعبئة طوال نهاية الأسبوع لإحياء ذكرى بدء الاحتجاجات

أفادت وسائل إعلام فرنسية مساء السبت، بأن محتجين من حراك "السترات الصفراء" أصيبوا في حادثة دهس بمدينة روان شمال غرب فرنسا.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية نقلا عن صحفي كان متواجدا بمكان الحادث إلى أن السائق أصاب 3 أشخاص على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن المحتجين فرضوا طوقا أمنيا لحماية الواقعين على الأرض.

من جهته سرد موقع francetvinfo.fr تفاصيل الحادثة، حيث قال إن المحتجين أغلقوا ممر العبور أمام إحدى السيارات مما دفع صاحبها للاحتجاج إلا أن المتظاهرين هاجموه، مضيفا أن السائق ركب عربته وصدم مجموعة من الأشخاص كانت أمام سيارته. ونظم المشاركون في احتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا، فعاليات في جميع أنحاء البلاد يومي السبت والأحد بوسائل وشعارات مختلفة، بعد مرور 3 أشهر على انطلاق حراكهم.

وتستمر في باريس التعبئة طوال نهاية الأسبوع لإحياء ذكرى بدء الاحتجاجات، وأطلق المنظمون يوم السبت دعوة على موقع فيسبوك، إلى"عصيان" وإغلاق "ساحة النجمة" لأطول فترة ممكنة.