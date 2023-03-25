اصابات في شجار بين جنود اسرائيليين على الحدود اللبنانية

اعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي عن اصابة 3 من جنودها يعملون على الحدود اللبنانية في شجار داخلي بعد ساعات من بتر ساق احد الجنود بانفجار لغم ارضي في المنطقة

وقالت مصادر اعلامية اسرائيلية منها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ان الاشكال وقع عندما قامت دورية للجيش الإسرائيلي بفحص سيارة اقتربت من السياج الحدودي فيها جنديان نظاميان في إجازة ومواطن آخر.

وعندما رفض الجنديين النظاميين التعريف بنفسيهما للجنود اندلعت مشادة لفظية حادة، بدأت بعد ذلك تتصاعد إلى مشاجرة عنيفة تخللها رشق بالحجارة وتبادل للضربات واللكمات حتى قام جندي الدورية باطلاق النار في الهواء لأنه شعر بأن حياته في خطر