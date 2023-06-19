شهيدان واصابات في صفوف الاسرائيليين خلال اقتحام جنين

استشهد شاب وطفل، فلسطينيين صباح اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال ، في مدينة جنين، بالضفة المحتلة التي تعرضت لاقتحام اسرائيلي عنيف ادى الى اصابة عدد كبير من الفلسطينيين اصابة بعضهم حرجة

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بقوات كبيرة مخيم جنين وافادت مصادر طبية فلسطينية باصابة 18 مواطنا على الاقل جراء الاعتداء الاسرائيلي

ونقلت وكالة انباء وفا الرسمية الفلسطينية عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر ، إن 13 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهما إثنان بجروح حرجة، وجرى نقل إحدى الاصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، واعتقلت الشابين عاصم ابو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي،

وكانت تقارير اسرائيلية المحت الى عزم جيش الاحتلال شن عملية واسعة في مدينتي جنين ونابلس في الضفة الغربية المحتلة بهدف القضاء على بؤر المقاومة الفلسطينية

وتحدثت تقارير اعلامية عن اصابة 5 جنود اسرائيليين على الاقل في العدوان على مخيم جنين، فيما اشارت الى ان سيارات الاسعاف هرعت الى حاجز الجلمة شمال جنين

وقالت كتيبة جنين انها استهدفت مجموعة من الجنود المعتدين بضربة مباشرة

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، وسط مقاومة عنيفة من كتائب شهداء الاقصى الجناح المسلح لحركة فتح