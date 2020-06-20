قتلى في هجمات بالسلاح الابيض في لندن

قتل ثلاثة أشخاص ونقل جريحان إلى المستشفى إثر عملية طعن في مدينة ريدنغ الإنجليزية، وفقا لما نقلته صحيفة "تلغراف" البريطانية السبت.

وكانت وكالة "رويترز" أفادت بتعرض عدد من الأشخاص لعملية طعن في المدينة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العملية وقعت بمكان شهد احتجاجات لحركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية.

وقالت شرطة المنطقة إنها تحقق في تقارير عن وقوع حادث.

وقال جيسون بروك رئيس المجلس المحلي في ريدنغ إن الشرطة تتعامل مع "حادث خطير"، وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.