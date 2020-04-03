اصابات كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز عتبة 10 آلاف

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة العشرة آلاف مصاب، وذلك بعد تسجيل 86 حالة جديدة منذ يوم أمس.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10 آلاف و 62 شخصا كما ارتفع عدد الوفيات إلى 174 حالة بعد وفاة 5 حالات اضافية ، وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأكدت الاعداد استقرارًا مشجعًا للأرقام، والتي تراوحت حول مستوى 100 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو اتجاه نزولي واضح بدأ في أذار/مارس الماضي بعد أن بلغت الأرقام ذروتها في نهاية شباط/فبراير بتسجيل أكثر من 900 حالة خلال يوم واحد.

ولليوم الرابع على التوالي، تم تسجيل المزيد من الحالات الجديدة في العاصمة سول ومقاطعة جيونجي المحيطة بها، وذلك باصابة 34 حالة جديدة بهما، أكثر مما كان مركزا لتفشي المرض في البلاد: مقاطعة جيونج سانج ومدينة دايجو شمالي البلاد واللتان سجلتا 23 حالة جديدة.

كما استمر عدد حالات الاصابة “القادمة من الخارج” في الازدياد، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 22 حالة، ووصل إجماليها إلى .264

يشار إلى أنه من أجل الحد من خطر العدوى من الحالات القادمة من الخارج ، تم وضع جميع الوافدين في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بداية من يوم الأربعاء.

