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اصابات واعتقالات خلال اقتحام القوات الاسرائيلية للاقصى

اصابات واعتقالات خلال اقتحام القوات الاسرائيلية للاقصى
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