اصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري (فيديو)

أصيب المتحدث باسم الحكومة الصومالية، محمد إبراهيم معلمو، اليوم الأحد، جراء تفجير انتحاري استهدف السيارة التي كانت تقله في العاصمة مقديشو.

وذكرت الشرطة الصومالية، وفقا لموقع Garowe المحلي، أن انتحاريا استهدف سيارة كانت تقل معلمو (وهو يتولى أيضا منصب كبير المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء) عند مفرق طرق مكتظ قرب القصر الرئاسي، ما أسفر عن إصابة المسؤول.

ولم يتم الكشف عن حالة المتحدث المصاب.