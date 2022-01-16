اصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري (فيديو)

أصيب المتحدث باسم الحكومة الصومالية، محمد إبراهيم معلمو، اليوم الأحد، جراء تفجير انتحاري استهدف السيارة التي كانت تقله في العاصمة مقديشو.
وذكرت الشرطة الصومالية، وفقا لموقع Garowe المحلي، أن انتحاريا استهدف سيارة كانت تقل معلمو (وهو يتولى أيضا منصب كبير المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء) عند مفرق طرق مكتظ قرب القصر الرئاسي، ما أسفر عن إصابة المسؤول.
ولم يتم الكشف عن حالة المتحدث المصاب.
استهدف مسؤولا صوماليا.. تفجير انتحاري يهز العاصمة الصومالية #مقديشو#إرم_نيوز #الصومال #Somalia #Mogadishu pic.twitter.com/98MCpmUxDJ— إرم نيوز (@EremNews) January 16, 2022
BREAKING: A suicide bomber targets a vehicle carrying a government spokesman @MOALIMUU at the busy Dabka intersection in Mogadishu, near the presidential palace on Sunday. Police said the spox was wounded in the attack. #Somalia. pic.twitter.com/04MerzdGTU— GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) January 16, 2022