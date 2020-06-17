اصابة رئيس دولة بالكورونا

أعلنت السلطات الصحية لهندوراس أن رئيس البلاد، خوان أورلاندو هيرنانديز، نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وكالة الصحة، فراسيس كونتريراس، إن هيرنانديز يتلقى علاجا من التهاب رئوي، مشيرا إلى أن حالته الصحية إثر الإصابة بفيروس كورونا تتطلب مساعدة طبية خاصة بما في ذلك تلقي أدوية عن طريق التنقيط الوريدي.

وأشار المسؤول الصحي إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن رئيس البلاد في حالة صحية جيدة نسبيا.

وأعلن هيرنانديز، مساء أمس الثلاثاء، أن فحوصا طبية أكدت إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس في هندوراس 9658 شخصا، تعافى منهم 1075 شخصا، وتوفي 330.

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