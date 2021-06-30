اصابة شاب واختطاف آخر خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

أصيب شاب واختطف آخر، فجر اليوم الأربعاء، في مخيم جنين، الذي شهد اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال.

وأفاد شهود لـ”القدس”، بأن 20 دورية اقتحمت شارع “مهيوب” في المخيم، برفقتها وحدات خاصة استخدمت مركبات فلسطينية، وحاصرت المنازل ونصبت فرق قناصة، ثم اقتحمت منزل الأسير المحرر أشرف القيسي “25 عامًا” واختطفته.

أشرف القيسي

وذكر الشهود أن مسلحين أطلقوا النار واشتبكوا مع الاحتلال، الذي رد بإطلاق الأعيرة النارية والقنابل الغازية.

وتناقل شهود عيان إصابة جندي برصاص المقاومة دون أن يعترف مصدر إسرائيلي بذلك.

وأصيب الشاب محمد المعاني من جنين، بعيار مادي في اليد اليمنى، كما أدخلت سيدة لمستشفى الشهيد سليمان الحكومي، بسبب إصابتها بجروح طفيفة جراء إلقاء قنبلة صوتية