اصابة ضابط اسرائيلي بنيران قناص من غزة

ارشيف

أصيب ضابط إسرائيلي بجروح طفيفة مساء الثلاثاء، بنيران قناص من قطاع غزة على جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (رسمية).

وأفادت الهيئة أن المصاب “ضابط”.

ولم تذكر تفاصيل أخرى عن عملية إطلاق النار التي وقعت عند السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل

كما لم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول الحادث حتى 2:55 تغ.

وأعلن الجيش الاسرائيلي في وقت سابق الثلاثاء، أنه قصف موقعا لحركة (حماس) في قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش، في تصريح مكتوب:” قصفت دبابة موقعا تابعا لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، ردا على تعرض قوات الجيش لإطلاق نار من قطاع غزة، بالقرب من السياج الأمني”.

وأضاف أدرعي أن إطلاق النار على القوات الإسرائيلية، لم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي قطاع غزة، أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعا يتبع لحركة “حماس” في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

وأفاد المراسل أن الآليات المتمركزة قرب الحدود الشرقية لشمالي القطاع، أطلقت قذيفتين باتجاه الموقع، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولم يصدر رد فوري من حركة حماس على القصف الإسرائيلي.