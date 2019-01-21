اصابة عشرات الاسرى خلال حملة قمع داخل 3 سجون اسرائيلية

اصابة عشرات الاسرى خلال حملة قمع داخل السجون اسرائيلية

أفاد نادي الأسير الفلسطيني مساء الاثنين، بإصابة أكثر من مئة أسير في معتقل "عوفر" واحتراق ثلاث غرف بالكامل، جراء الاقتحامات المتتالية التي نفذتها قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال على أقسام الأسرى منذ صباح اليوم، واستخدمت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل الصوتية، والهراوات، والكلاب البوليسية.

وأضاف النادي، في بيان صحفي، أن غالبية الإصابات بين صفوف الأسرى كانت بالرصاص "المطاطي"، نقل جزء كبير منهم إلى المستشفيات التابعة للاحتلال، جرى إعادة بعضهم إلى المعتقل لاحقا، فيما بقي قرابة 20 أسيرا في المستشفيات.

وتبيّن أن المواجهات بين الأسرى الفلسطينيين وقوات القمع التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لم تقتصر على سجن "عوفر"، وإنما شملت أيضا سجني نفجة والجلبوع. كما تخشى مصلحة سجون الاحتلال من حصول تصعيد في باقي السجون.

وجاء أن مواجهات وقعت بين الأسرى الفلسطينيين وبين السجانين في ثلاثة سجون في أنحاء البلاد احتجاجا على اقتحامات قوات القمع للأقسام في السجون.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم، استمرار المواجهات، حيث أن قوات القمع التابعة للاحتلال تواصل عمليات القمع والتنكيل والاقتحام لعدة أقسام في سجن "عوفر" منذ ساعات الفجر الأولى، وسط حالة من الغليان والتوتر.

وقالت الهيئة إن وحدات القمع المدججة بالأسلحة والهراوات والكلاب البوليسية وقنابل الصوت والغاز اقتحمت القسمين 11 و 12، وعبثت بمقتنيات الأسرى، كما اعتدت عليهم دون أن توضح الأسباب.

وكانت قوات القمع المسماة "متسادا" اقتحمت فجرا، القسم رقم "15" واعتدت على الأسرى، وحطمت مقتنياتهم، ثم قمعت الأسرى في جميع أقسام المعتقل، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف الأسرى.

وقالت الهيئة إن هذا الاقتحام يأتي بعيد قيام قوات القمع الإسرائيلية المسماة "درور" مصحوبة بقوات من الشرطة الإسرائيلية أمس، اقتحام القسم رقم 17 في سجن عوفر، وإجراء تفتيشات استفزازية للأسرى والعبث بمقتنياتهم.

يذكر أن سجن عوفر يقبع فيه قرابة 1200 أسير، بينهم أسرى أطفال.

من جهتها كتبت صحيفة "هآرتس"، أنه خلال التفتيش بمقتنيات أسرى حركة الجهاد الإسلامي تم العثور على "وسائل قتالية وهواتف خلوية وشرائح هاتفية ومواد مكتوبة.

كما أشارت إلى أن وحدات القمع استخدمت الغاز المسيل للدموع في عوفر ونفحة والجلبوع، ما أدى إلى إصابة ستة أسرى.

وأضاف التقرير أن الأسرى أضرموا النيران في إحدى غرف سجن عوفر.

وبحسب الصحيفة، فإن مصلحة السجون تتوقع حصول تصعيد في باقي السجون، يشمل قطع الاتصالات مع إدارة مصلحة السجون والتلويح بالإضراب عن الطعام.

وقالت مصلحة السجون إن عمليات الاقتحام جاءت على "خلفية معلومات استخبارية بشأن وجود عدة هواتف خلوية بحوزة الأسرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاقتحامات الحالية تأتي بعد أسابيع من تعيين مفوض جديد لمصلحة السجون، آشر فكنين، خلفا لعوفرا كلينغر التي ادعى مسؤولون في مصلحة السجون أنها "أبدت بعض الليونة في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين".

يذكر في هذا السياق أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، كان قد دعا في مؤتمر صحفي، عقده بحضور فكنين، إلى تشديد القبضة على الأسرى الفلسطينيين، وبادر إلى سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى التضييق عليهم والتنكيل بهم، وبضمنها تحديد كميات المياه والطعام، ومنعهم من إعداد طعامهم بأنفسهم، وإلغاء الفصل بين أسرى حركتي حماس وفتح، وسحب معظم الإنجازات التي حققتها الحركة الوطنية الأسيرة في نضالها خلال سنوات طويلة.(معا- عرب 48)