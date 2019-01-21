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اصابة عشرات الاسرى خلال حملة قمع داخل 3 سجون اسرائيلية

اصابة عشرات الاسرى خلال حملة قمع داخل 3 سجون اسرائيلية
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