اصابة عشرات الطلاب بمواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم
جنود من قوات الاحتلال في الضفة الغربية
أصيب عشرات الطلاب الفلسطينيين، الأربعاء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أثناء مواجهات مع قوة إسرائيلية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود إن المواجهات اندلعت في محيط مدرسة بلدة “تقوع” جنوبي بيت لحم، بين عشرات الطلاب والجيش الإسرائيلي.
واستخدم الجيش خلال المواجهات، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
فيما قام الطلاب، برشق القوة الإسرائيلية بالحجارة وإشعال النار في إطارات مطاطية.
وقال مسعفون ميدانيون، إنهم قدموا الإسعاف لعشرات الطلاب إثر إصابتهم بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
وعادةً ما تندلع مواجهات قرب المدرسة الواقعة على شارع العام، حيث تنتشر دوريات الجيش الإسرائيلي بشكل دائم.
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