اصابة عشرات الفلسطينيين بنيران اسرائيلية في قطاع غزة

يتجمع آلاف الفلسطينيين منذ 30 آذار/مارس 2018 كل يوم جمعة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل شرق قطاع غزة ضمن احتجاجات "مسيرات العودة".

أصيب أكثر من سبعين فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات الجمعة ضمن "مسيرة العودة" قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، بحسب وزارة الصحة.

وقال اشرف القدرة الناطق بإسم الوزارة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "اصيب 79 مواطنا بجروح بينهم مسعفان خلال فعاليات الجمعة ال63 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".

وأوضح القدرة أن أحد الجرحى حالته "خطيرة إثر اصابته برصاصة في الصدر" شرق خان يونس في جنوب القطاع.

وشارك عدة آلاف في هذه الاحتجاجات على طول السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ أكثر من عقد.

وذكرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في مؤتمر صحافي أن "الإدارة الأميركية تريد أن تنفذ مشروع التصفية بأيد وأموال عربية والتاريخ سيكتب عنكم بمداد أسود، إن فلسطين ليست للبيع".

وشددت الهيئة على رفض مؤتمر البحرين الإقتصادي، وأعلنت "اضراباً شاملاً ومسيرات شعبية الثلاثاء والأربعاء رفضا لتصفية القضية ومخرجات مؤتمر البحرين".

ويتجمع آلاف الفلسطينيين منذ 30 آذار/مارس 2018 كل يوم جمعة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل شرق قطاع غزة ضمن احتجاجات "مسيرات العودة".

ويطالب الفلسطينيون برفع الحصار المفروض منذ 2006 على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم التي نزحوا عنها او طردوا منها قبل سبعين عاما.

