اصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بنابلس

اصيب اكثر من 80 فلسطيني اليوم الجمعة في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس في الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية ان قوات الاحتلال فتحت نيران اسلحتها على المحتجين الفلسطينيين العزل، حيث اصيب 12 شخصا بالرصاص المطاطي و50 آخرين بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. كما استهدفت قوات الاحتلال مركبتين تابعتين للهلال الأحمر بالقنابل الغازية والرصاص المطاطي.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة شاب في الرأس، نقل على إثرها الى المستشفى، إضافة إلى العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وكانت لجنة حراس الجبل في بلدة بيتا جنوب نابلس قد دعت لأداء صلاة الجمعة في محيط جبل صبيح المهدد بالمصادرة.