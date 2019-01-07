اصابة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

الفتاة أصيبت في ساقيها بعدة أعيرة نارية

أطلق الجيش الإسرائيلي ظهر الإثنين، النار صوب فتاة فلسطينية عند حاجز زعترة بادعاء نيتها تنفيذ عملية طعن.وذكر موقع 0404 العبري أنه قوات الجيش حاولت توقيف فتاة عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة يشتبه في تخطيطها لتنفيذ هجوم طعن.وقال إن الجنود أطلقوا النار على الفتاة بعد عدم توقفها وسماعها لتعليمات الجنود.وأوضح الموقع أن الفتاة أصيبت في ساقيها بعدة أعيرة نارية ولم يُصب أي من الجنود.

