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اصابة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

اصابة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن
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