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اصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في الخليل

منشور 30 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 10:59
وأوضح الشهود، إن القوات الإسرائيلية ادّعت أن الفلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن
وأوضح الشهود، إن القوات الإسرائيلية ادّعت أن الفلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن

أصيبت سيدة فلسطينية، صباح الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على فلسطينية، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر. وأوضح الشهود، إن القوات الإسرائيلية منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول للمصابة، ونقلت بمركبة إسعاف إسرائيلية.

ولم يعرف بعد طبيعة إصابتها.

وأوضح الشهود، إن القوات الإسرائيلية ادّعت أن الفلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن

 


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