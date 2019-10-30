اصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في الخليل

أصيبت سيدة فلسطينية، صباح الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
الفتاه التي اطلق عليها الرصاص قبل نقلها للمستشفى#فريق_ثوار_فلسطين pic.twitter.com/TSM1oeHb7f— عبير الخليل🇵🇸✌️ (@abeer_alkalil5) October 30, 2019
وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على فلسطينية، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر. وأوضح الشهود، إن القوات الإسرائيلية منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول للمصابة، ونقلت بمركبة إسعاف إسرائيلية.
ولم يعرف بعد طبيعة إصابتها.
#شاهد إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في #الخليل pic.twitter.com/DEq89CJWTY— وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) October 30, 2019
وأوضح الشهود، إن القوات الإسرائيلية ادّعت أن الفلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن
مستوطنين يعتدون على امرأة فلسطينية في الخليل.— الرحالة إبنة بلاد الشام (@ALRHALA_SOS) October 29, 2019
اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك
#قروب_فلسطيني🇵🇸 #GroupPalestine pic.twitter.com/glRWT6K6gb
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